Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о заговоре королевской семьи против Меган Маркл 

Lenta.ru 17 минут назад
Стало известно о заговоре против Меган Маркл
Фото: Reuters
Меган Маркл была убеждена, что королевская семья строит против нее заговор. В связи с этим герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри приняли решение покинуть Великобританию. Об этом в интервью Sunday Times Magazine рассказали друзья пары.
«Я думаю, что она чувствовала себя посторонней с самого начала. Это была не та жизнь, к которой она привыкла, и она хотела уйти», — анонимно рассказал один из собеседников.
По его словам, из-за ощущение враждебности она «буквально оказалась в изоляции», когда переехала в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус (Frogmore House) незадолго до рождения сына.
Отъезд герцогов Сассекских был связан с напряженностью внутри королевской семьи, сообщили собеседники издания. Тем не менее после переезда отношения принца Гарри и принца Уильяма улучшились. Один из друзей предположил, что этому могло способствовать заражения их отца принца Чарльза коронавирусом.
«Сообщение о плохом самочувствии отца помогло им снова собраться, и теперь общение стало более регулярным. Я не думаю, что все стало замечательно, но однозначно стало лучше», — рассказал он.
Кроме того, герцогиня Сассекская опасалась, что придворные дворца нанесут вред ее репутации из-за ее американского стиля управления.
Ранее в мае сообщалось, что Меган Маркл собирается выпустить биографическую книгу с описанием их жизни с принцем Гарри.
«Меган хочет раскрыть всю правду, чтобы объяснить, почему у нее и ее мужа не было другого выхода, кроме как отказаться от королевских привилегий», — объяснил инсайдер.
В апреле источники утверждали, что принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью из-за травли со стороны британской желтой прессы. После решения королевская пара объявила, что отказываются от общения с четырьмя британскими таблоидами.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах
Комментарии 1
В мире , принц Гарри , Чарльз Виндзор , принц Уильям , Sunday Times , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Видео
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
01:15
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
Погода Общество
Протестующие пришли к дому Зеленского
02:39
Протестующие пришли к дому Зеленского
В мире Украина
«Городские сумасшедшие бабки»: Миро о Собчак и Бузовой
02:01
«Городские сумасшедшие бабки»: Миро о Собчак и Бузовой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение