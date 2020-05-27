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Принц Гарри попросил денег у принца Чарльза 

Lenta.ru и ещё 12 14 минут назад
Принц Гарри и Меган Маркл обратились к принцу Уэльскому Чарльзу за финансовой помощью. Об этом пишет The Times Hub со ссылкой на источник.
Супруги столкнулись с трудностями после отказа от королевских привилегий и полномочий и переезда в Канаду. По данным источника, в настоящее время герцог Сассекский не имеет постоянной работы, а Меган Маркл не получает выгодных предложений по съемкам.
«Они ожидали, что налогоплательщики продолжат оплачивать счета за них. Но ковер довольно быстро выдернули у них из-под ног, и теперь они вынуждены просить помощи у принца Чарльза», — сказал собседник издания. Он также отметил, что ради денег принцу Гарри пришлось продать три своих охотничьих ружья за 180 тысяч долларов.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий и полномочий 8 января. Они заявили, что планируют отказаться от финансирования из госбюджета, стать финансово независимыми и возместить стоимость ремонта своей усадьбы, Фрогмор-хауса, который обошелся налогоплательщикам в 2,4 миллиона фунтов.
С 31 марта нынешнего года супруги перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество, оставив за собой право называться герцогом и герцогиней Сассекскими. Принц Гарри заявил, что решение далось ему нелегко, но он был обязан принять его ради жены и сына.
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Комментарии 9
В мире , Видео , принц Гарри , Чарльз Виндзор , Газета The Times
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