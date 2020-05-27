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Жэньминь жибао (Китай): зачем США повсеместно демонстрируют свои силы 

ИноСМИ и ещё 16 24 минуты назад
В связи с распространением коронавируса на территории США, в американских войсках придают особое значение профилактике и контролю эпидемии. Примечательно, что при этом страна продолжает демонстрировать силу во многих регионах, что не только усиливает чувство тревоги в рядах американских военных, но и негативно сказывается на региональной безопасности.
Многосторонняя игра мускулами
9 мая президент США Дональд Трамп собрал командующих вооруженными силами страны в Белом доме, чтобы объявить, что на «восстановление армии США» правительство потратило 1,5 триллиона долларов. С целью показать, что эпидемия отнюдь не ослабила ее военную мощь, в последнее время американская армия начала играть мускулами в различных регионах.
С одной стороны, ВМС США демонстрируют боеспособность своих авианосцев. 10 мая в ВМС заявили, что в настоящее время в плавании находятся более половины американских авианосцев. Начальник военно-морских операций ВМС США Майкл Гилдей (Michael Gilday) писал в социальных сетях, что для выполнения поставленных задач в море вышли авианосцы «Трумэн», «Эйзенхауэр», «Рейган», «Нимиц», «Линкольн» и «Форд», он также отметил, что «ВМС США — это сила, которой невозможно пренебрегать».
Американские СМИ в один голос заявляют, что несмотря на все неудачи, эпидемия не ослабила боеспособность военно-морских сил США. Согласно недавним сообщениям, из 299 военных кораблей, выполняющих задачи на море, на трети не было выявлено случаев заражения.
С другой стороны, ВВС США устраивают «слоновью прогулку» (Elephant walk). Как сообщается, 5 мая на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в штате Аляска ВВС США провели «слоновью прогулку», после чего на Тихоокеанском полигоне состоялись объединенные учения. В них приняли участие 3-е крыло ВВС США, 176-ое крыло ВВС Национальной гвардии, а также основные боевые самолеты 477-ой авиационной эскадрильи, включая истребители F-22, транспортные самолеты C-17, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 и вертолеты НН-60G.
Командующий 3-им крылом ВВС Роберт Девис (Robert Davis) заявил: «Данные учения доказали способность ВВС США оперативно реагировать в глобальном масштабе». Командующий 176-м крылом ВВС Национальной гвардии Энтони Статтон (Anthony Statton) отметил: «Это делается для того, чтобы продемонстрировать конкурентам и противникам, что мы будем сохранять боеспособность в любых условиях и при любых обстоятельствах. 176-ое крыло ВВС Национальной гвардии может выполнять поставленные перед ним задачи на все 100% даже во время эпидемии коронавируса».
Повышенное внимание к подготовке к войне
Недавно министр обороны США Марк Эспер заявил, что оборонному ведомству необходимо понять, каким образом обеспечивать обучение и подготовку к войне в следующем году или до появления вакцины от коронавируса. Ради этой цели вооруженные силы США в последнее время уделяли особое внимание укреплению сотрудничества с союзниками и продолжали тренировки по подготовке к войне.
Как сообщает «Эйр форс таймс» (Air Force Times), ВВС США направили три вида стратегических бомбардировщиков на задания в Европу. 7 мая два бомбардировщика В-2 с авиабазы Уайтмэн в штате Миссури, два бомбардировщика В-52 с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота и еще два бомбардировщика В-52 с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана вылетели в район, находящийся в ведении штаба вооруженных сил США в Европе, для проведения совместных учений с ВВС Великобритании. Тем самым они хотели показать всему миру, что Стратегическое командование ВС США способно поддерживать боеспособность групп стратегических бомбардировщиков на глобальном уровне.
11 мая бомбардировщик В-1В из 28-ого крыла бомбардировщиков вылетел с базы ВВС Эллсворт в штате Южная Дакота в дальний рейс в Европу. Подобную задачу крыло выполняет уже дважды за неделю. 5 мая 28-ое крыло направило два бомбардировщика В-1В в воздушное пространство над Балтийским морем для проведения тренировки совместно с польскими истребителями F-16 и МиГ-29 и основными боевыми самолетами датских ВВС.
Не так давно пятый флот ВМС США вместе с Королевским военно-морским флотом Великобритании провел в Персидском заливе учения по ведению боевых действий с применением надводных сил. В ходе маневров были задействованы британские и американские противоторпедные корабли и морские вертолеты. 11 мая 12-ая боевая авиационная бригада Сухопутных воск США отрабатывала вертолетный удар с воздуха на тренировочной базе Графенвер в Германии. В ходе учений в основном задействовались вертолеты СН-47.
Как сообщает CNN, 1 мая в Тихоокеанском командовании Воздушных сил США заявили, что отряд из четырех бомбардировщиков В-1 прибыл на военно-воздушную базу Андерсен на острове Гуам. Они способны перевозить большее количество оружия, чем любые другие самолеты ВВС США. Как стало известно, отряд был отправлен для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с целью «стратегического устрашения».
Офицер ВВС США Франк Уилтон заявил, что на новые В-1 можно грузить больше оружия, чем на В-52, они даже способны переносить противокорабельные баллистические ракеты большой дальности. Бывший служащий Объединенного информационного центра Тихоокеанского командования Шустер отметил, что из-за непредсказуемости данных мероприятий по подготовке к военным действиям противнику будет непросто предпринять ответные меры.
С затаенным беспокойством
Активное развертывание и тренировка по подготовке к войне проводятся главным образом для того, чтобы внешний мир перестал беспокоиться по поводу негативного влияния эпидемической ситуации на боеспособность вооруженных сил США, а также прекратил критиковать их за неспособность справиться с распространением вируса. Заглядывая в будущее, хочется сказать, что повсеместная демонстрация силы негативно скажется как на самих вооруженных силах США, так и на региональной безопасности.
Профилактика и контроль эпидемии оказались под угрозой. 12 мая Министерство обороны США опубликовало сообщение, в котором говорилось, что среди военнослужащих, находящихся на действительной службе, гражданского персонала, а также членов их семей зафиксировано 8046 случаев заражения covid-19. Из них 5036 человек состоят на действительной службе или являются гражданским персоналом. Анализы на covid-19, взятые у членов семьи начальника военно-морских операций ВМС США Майкла Гилдея, оказались положительными, поэтому с 10 мая он находится на самоизоляции.
Сообщается, что из шести авианосцев, вышедших в море для выполнения поставленных перед ними задач, с «Нимица» и «Рейгана» поступали доклады о заражении экипажа коронавирусом. Из страха заражения авианосец «Трумэн» не заходит в порт для отдыха и комплектования. Пока распространение вируса еще не взято под контроль, частая демонстрация сил и тренировки по подготовке к войне серьезно угрожают профилактике и контролю эпидемии.
Ситуация в регионе станет еще более шаткой. На участившиеся случаи демонстрации силы американскими вооруженными силами в Европе отреагировала Россия. Американские и российские боевые и разведывательные самолеты неоднократно встречались в воздушном пространстве над Балтийским морем, тем самым негативно влияя на безопасность в регионе.
Как сообщает газета «Джапан таймс» (The Japan Times), США планируют оснастить подразделения морской пехоты, дислоцирующиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, крылатыми ракетами «Томагавк», чтобы не уступать потенциальному противнику, «обладающему преимуществом в виде крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет». Подобные меры неизбежно вызовут недовольство у всех стран, которые так или иначе с этим связаны, и пошатнут ситуацию в регионе.
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В мире , Видео , Марк Эспер , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Ford
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