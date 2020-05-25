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В Германии призвали обращаться к России на «Вы» 

Мария Иванова 22 минуты назад
Немецкий режиссер и писатель Александр Клуге призвал относиться к России с уважением и раскритиковал «тенденцию» очернять страну. Об этом он рассказал в интервью Berliner Zeitung.
Издание отмечает, что новая книга Клуге «Контейнер Россия» — это признание в любви к стране, ее культуре, ее людям, ее достоинствам и ее необъяснимости.
В Германии пожалели о санкциях против России
В беседе с Berliner Zeitung Клуге назвал Россию «Отечеством особенных». Он рассказал, что знает страну по операм Мусоргского, Чайковского и Шостаковича. Однажды он был в Москве на кинофестивале и снимал в России 14 дней.
«Мне это интересно, потому что мы много узнаем о Германии, когда смотрим на Россию. <…> Мы не можем покорить Россию. Вам понадобится карта масштаба 1:1, чтобы понять это. <…> В России ничего не добьешься с видом «охотника за добычей» <…>. Ни один завоеватель не вернулся оттуда с гордостью», — отметил режиссер.
Клуге назвал Россию «корнем из минус единицы» и рассказал, что эта метафора принадлежит русскому поэту Велимиру Хлебникову.
«Это воображаемое число, такое маленькое, прямо как коронавирус. <…> Его нельзя точно описать. В России вы можете погибнуть в 30-сантиметровом снегу во время снегопада и утонуть в ручье глубиной пять сантиметров. Это число, которое наиболее близко чувству и душе», — заявил он.
Клуге добавил, что геолог из Оксфорда Хэлфорд Маккиндер называл Россию сердцевиной мира, «хартлендом»: из-за подземного взрыва в тундре, произошедшего много миллионов лет назад, из глубин земли вышли газ, нефть и другие природные богатства. Хэлфорд говорил, что тот, кто правит хартлендом, тот правит миром.
Также режиссер отметил, что его ужасает образ врага, который России навязали на Западе.
«Есть тенденция очернять Восток. Это как павловский рефлекс», — заявил он.
Клуге отметил, что Россия может быть и опасной, и мягкой, и призвал относиться к ней с уважением.
«Прусский король, а затем кайзер Вильгельм I, дедушка императора Вильгельма II, говорил, что к России всегда следует обращаться на «Вы», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отменить санкции против России. Он назвал санкции бессмысленными и заявил, что Россию принудить к чему-либо таким способом не удастся. Шредер выразил уверенность, что ни один президент России не откажется от Крыма.
Комментарии 8
В мире , Видео , Политика , Александр Клуге , Велимир Хлебников , Герхард Шредер , Германия
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