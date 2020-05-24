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Лукашенко намерен сотрудничать с КНР в сфере ракетостроения 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Лукашенко захотел поговорить с лидером КНР по ракетам
Фото: AP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить с главой КНР Си Цзиньпином сотрудничество стран в сфере ракетостроения, сообщает РИА "Новости".
"Давайте тогда или на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим — я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему. Не думаю, что это будет большой проблемой", — сказал Лукашенко.
Он также заявил, что бессмысленно обвинять китайскую сторону в том, что они не хотят делиться своими разработками в этой области.
По его словам, белорусские конструкторы уже научились создавать свои опытные образцы ракет, необходимые для вооруженных сил.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний.
Глава государства рассказал, что для испытаний ракеты дальностью в 300 км, которую Белоруссия решила разработать для своих ВС, рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане и Саудовской Аравии.
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В мире , Азия , Армия , СНГ , Си Цзиньпин , Александр Лукашенко , РИА Новости , Китай
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