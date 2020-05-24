Лукашенко захотел поговорить с лидером КНР по ракетам

"Давайте тогда или на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим — я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему. Не думаю, что это будет большой проблемой", — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что бессмысленно обвинять китайскую сторону в том, что они не хотят делиться своими разработками в этой области.

По его словам, белорусские конструкторы уже научились создавать свои опытные образцы ракет, необходимые для вооруженных сил.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний.

Глава государства рассказал, что для испытаний ракеты дальностью в 300 км, которую Белоруссия решила разработать для своих ВС, рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане и Саудовской Аравии.