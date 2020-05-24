По меньшей мере 3 400 боевиков из группировок сирийской вооруженной оппозиции проходят сейчас подготовку в тренировочных лагерях на территории Турции перед тем, как они будут отправлены воевать в Ливию . Об этом сообщило в воскресенье курдское агентство Firat.

По его информации, на стороне вооруженных формирований, поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС) в Ливии, сражаются уже свыше 10 тыс. наемников, переправленных с начала года из Сирии . Последняя группа из 500 человек доставлена в Триполи в воскресенье.

Своих боевиков направляют в Ливию протурецкие группировки, которые дислоцируются в провинции Идлиб и пограничных районах на севере Сирии: бригады "Аль-Муатасим", "Султан Мурад", "Сулейман-шах", "Суккур аш-Шималь" и "Гамзат". По сведениям агентства, отряды наемников воюют против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на участках фронта в Салах-эд-Дине к югу от Триполи, в Рамле, Эль-Хадабе и в Мисрате. Потери в их рядах составили за последнее время 318 человек.

ПНС официально обратилось за помощью к Турции, и 28 ноября 2019 года стороны заключили меморандум о сотрудничестве в военной области. В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Фельдмаршал Хафтар 12 декабря прошлого года объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. Он неоднократно обвинял Анкару в поставках вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго и в отправке наемников из Сирии.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздерживаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.

По итогам второго раунда межливийских переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь.