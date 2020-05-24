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Савченко назвала причастных к хищениям на Украине 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Савченко назвала причастных к хищениям на Украине
Фото: globallookpress.com
Причастные к хищениям в оборонном комплексе Украины должны ответить за свои поступки, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. По её словам, происходящее в стране расценивается во всём мире как мародёрство.
Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить, — рассказала бывший нардеп в эфире телеканала НТВ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают шесть человек, в том числе бывшего замглавы минобороны, в хищениях в военно-промышленном комплексе. По данным оперативников, ущерб от деятельности фигурантов составил 17,44 млн гривен ($647 тысяч).
Савченко также заявила, что готова дать показания по поводу событий в её стране. По словам политика, она может рассказать всю правду как для внутреннего расследования, так и для международных инстанций. По мнению бывшего парламентария, Киев страдает от «мировой коррупции».
В 2016-м Савченко осудили в РФ на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В мае того же года глава РФ Владимир Путин помиловал лётчицу, и она вернулась на Украину.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Савченко заявила: глава Украины Владимир Зеленский не выполняет предвыборные обещания и «идёт не тем путем». Она добавила, что в президентской партии «Слуга народа» набраны люди, не умеющие думать, и предложила украинцам голосовать «не сердцем, эмоциями и смехом», а только разумом.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Владимир Путин , Министерство обороны , Верховная Рада , НТВ
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