Савченко назвала причастных к хищениям на Украине 

Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить, — рассказала бывший нардеп в эфире телеканала НТВ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают шесть человек, в том числе бывшего замглавы минобороны , в хищениях в военно-промышленном комплексе. По данным оперативников, ущерб от деятельности фигурантов составил 17,44 млн гривен ($647 тысяч).

Савченко также заявила, что готова дать показания по поводу событий в её стране. По словам политика, она может рассказать всю правду как для внутреннего расследования, так и для международных инстанций. По мнению бывшего парламентария, Киев страдает от «мировой коррупции».

В 2016-м Савченко осудили в РФ на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В мае того же года глава РФ Владимир Путин помиловал лётчицу, и она вернулась на Украину.