Протестующие пришли к дому Зеленского 

Сегодня члены националистических организаций решили отметить годовщину правления Зеленского. Сначала они устроили митинг на майдане Незалежности в Киеве. Там собралось около тысячи человек с флагами националистических организаций. Затем манифестанты отправились к дому Зеленского в центре Киева, у Мариинского парка. Под окнами они спели гимн Украины и повесили на заборе плакат «Год Зеленского — год реванша». Звучали политические лозунги.

Затем радикалы прошли по Крещатику до Европейской площади и установили там красно-черный флаг возле места гибели участника госпереворота 2014 года.

На этой неделе Зеленский заявил, что за один срок не успеет выполнить все обещания, поэтому, возможно, будет баллотироваться во второй раз. В прошлом году он утверждал, что будет президентом только один срок.