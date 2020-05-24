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Протестующие пришли к дому Зеленского 

Майк Габриелян и ещё 7 24 минуты назад
В Киеве толпа из тысячи радикалов пришла под окна дома президента Владимира Зеленского. Об инциденте сообщает РИА Новости.
Сегодня члены националистических организаций решили отметить годовщину правления Зеленского. Сначала они устроили митинг на майдане Незалежности в Киеве. Там собралось около тысячи человек с флагами националистических организаций. Затем манифестанты отправились к дому Зеленского в центре Киева, у Мариинского парка. Под окнами они спели гимн Украины и повесили на заборе плакат «Год Зеленского — год реванша». Звучали политические лозунги.
Затем радикалы прошли по Крещатику до Европейской площади и установили там красно-черный флаг возле места гибели участника госпереворота 2014 года.
На этой неделе Зеленский заявил, что за один срок не успеет выполнить все обещания, поэтому, возможно, будет баллотироваться во второй раз. В прошлом году он утверждал, что будет президентом только один срок.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как украинская учительница захватила детей в заложники.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости , Киев
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