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Отказ Трампа от Договора по открытому небу назвали ударом по НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Отказ Трампа от ДОН назвали ударом по НАТО
Фото: EPA
Выход США из Договора по открытому небу является еще одним камнем в сторону многостороннего формата, ударом по единству НАТО и по политике разоружения, пишет Les Echos.
Если Вашингтону с его обилием спутников не нужен Договор по открытому небу для ведения разведки, то Европе он необходим, передает RT текст статьи.
Поэтому европейские страны выразили свое сожаление в связи с решением США, хотя и «разделяют озабоченность в отношении исполнения положений договора Россией». Европейцы заверили, что будут придерживаться договора.
Автор статьи пишет, что решение США наносит новый удар по международным соглашениям в области обороны.
«Эта отмена вносит свою лепту в разрушение долго и медленно создававшейся структуры доверия в европейской системе безопасности», — заявил бывший командующий НАТО Жан-Поль Паломерос.
Французский политолог Жан-Пьер Мольни заявил, что это еще один камень в сторону многостороннего формата, а также удар по единству НАТО и по политике разоружения.
«Солидарность трансатлантических стран, которая основана на вооружениях, но также на контроле над вооружениями, начинает носить все более стихийный характер», — сказал Мольни.
Еще один политолог Корентен Брюстлен заявил, что ДОН — это не классический договор о сокращении вооружений, а соглашение, которое гарантирует прозрачность в длительной перспективе. У американцев есть спутники, но для европейцев разрешение на полеты над Россией позволяют вести с ней диалог.
Также опасения у специалистов вызывает судьба договора СНВ-III. Автор статьи пишет, что если Трамп намерен его разорвать до выборов, которые пройдут 3 ноября, то ему нужно объявить об этом до сентября. Его соперник Джо Байден высказывается за сохранение договора.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США даже не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу.
В четверг Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Союзники США по НАТО призвали США не выходить из соглашения. Также Трампа раскритиковала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США выйти из ДОН.
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В мире , Армия , Конфликты , Оружие , США , Джозеф Байден , Мария Захарова , МИД , НАТО , Деловая газета "Взгляд"
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