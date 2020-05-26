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В Китае за сутки выявили семь случаев заражения COVID-19 

РИА Новости и ещё 42 1 час назад
В Китае зарегистрировали новые случаи COVID-19
Фото: EPA
Китай за минувшие сутки выявил семь случаев заражения коронавирусом и 29 бессимптомных носителей, выздоровели девять пациентов, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи — ввозные, пять в автономном районе Внутренняя Монголия, один — в Шанхае и один в провинции — Фуцзянь.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 992 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 277 человек выздоровели, 81 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1731, выздоровели 1685 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 29 таких случаев, из них 28 — локальные и один ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили 22 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 403 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1065 случаев заражения (четыре человека скончались, 1030 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 415 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Эпидемия , Ситуация в мире , COVID-19
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