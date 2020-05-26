В Китае зарегистрировали новые случаи COVID-19

США не могут применять санкции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в повестку сессии высшего законодательного органа Китая Собрания народных представителей была включена резолюция о создании механизма поддержки общественного порядка в Гонконге.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Пекину введением санкций, если автономия Гонконга будет ограничена.
«Мы видим всего лишь блеф американской стороны», — убежден автор Global Times.
По его словам, власти Соединенных Штатов, грозя Китаю санкциями, исходят исключительно из собственных геополитических интересов, однако в настоящее время их возможности для введения рестрикций ограничены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,4 миллиона человек.