На людей плевать: Украина придумала способ вернуть Донбасс 

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Главарь бандформирования «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России ), неонацист Андрей Билецкий заявил, что в Донбассе надо устроить экономическую катастрофу и тотальную блокаду. Тогда, по его мнению, Киев сможет «вернуть территории». Об этом сообщает Regnum со ссылкой на украинское ТВ.

«Может быть устроим не клоунскую, а адекватную, реальную блокаду, остановив поставки электроэнергии, воды… и всего, что поставляет на данную территорию Украина?» — предложил Билецкий.

По его словам, это позволит завершить «день сурка», в котором живёт Украина и вернуть регионы в её состав.

Однако оппоненты радикала не согласились с ним. Они заявили, что отключить Донбассу воду невозможно технически, поскольку без воды останутся жители подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР, включая Мариуполь.

Кроме того, возмутилась депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук:

«Скажите, пожалуйста, в этой вашей стратегии есть люди? Там есть живые люди?» — спросила она.

«Чем быстрее эта территория окажется на грани экономической катастрофы, тем выше будут шансы на возвращение этой территории в Украину», — заявил в ответ Билецкий.

После этого тему «искусственной катастрофы» подытожил популярный украинский блогер Анатолий Шарий

«Возвращение территорий, на людей плевать, произнесите это!» — сказал он.