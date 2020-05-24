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На людей плевать: Украина придумала способ вернуть Донбасс 

Майк Габриелян и ещё 1 40 минут назад
На людей плевать: Украина придумала способ вернуть Донбасс
Фото: РИА Новости
Главарь бандформирования «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России), неонацист Андрей Билецкий заявил, что в Донбассе надо устроить экономическую катастрофу и тотальную блокаду. Тогда, по его мнению, Киев сможет «вернуть территории». Об этом сообщает Regnum со ссылкой на украинское ТВ.
«Может быть устроим не клоунскую, а адекватную, реальную блокаду, остановив поставки электроэнергии, воды… и всего, что поставляет на данную территорию Украина?» — предложил Билецкий.
По его словам, это позволит завершить «день сурка», в котором живёт Украина и вернуть регионы в её состав.
Однако оппоненты радикала не согласились с ним. Они заявили, что отключить Донбассу воду невозможно технически, поскольку без воды останутся жители подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР, включая Мариуполь.
Кроме того, возмутилась депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук:
«Скажите, пожалуйста, в этой вашей стратегии есть люди? Там есть живые люди?» — спросила она.
«Чем быстрее эта территория окажется на грани экономической катастрофы, тем выше будут шансы на возвращение этой территории в Украину», — заявил в ответ Билецкий.
После этого тему «искусственной катастрофы» подытожил популярный украинский блогер Анатолий Шарий:
«Возвращение территорий, на людей плевать, произнесите это!» — сказал он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что украинские политики используют тему российского Крыма для пропаганды и спекуляций, но боятся встретиться лицом к лицу с крымчанами на открытых международных площадках.
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В мире , Конфликты , Анатолий Шарий , Андрей Билецкий , Киев
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