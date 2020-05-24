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Экс-депутат Рады предложил устроить в Донбассе «экономическую катастрофу» 

ИА Regnum 23 минуты назад
На людей плевать: Украина придумала способ вернуть Донбасс
Фото: РИА Новости
Власти Украины могут «вернуть» Донбасс, если организуют тотальную блокаду неподконтрольных территорий, заявил бывший депутат Верховной рады Украины, главарь бандформирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий в эфире телеканала «Украина 24».
«Может бы устроим не клоунскую, а адекватную, реальную блокаду, остановив поставки электроэнергии, воды… и всего, что поставляет на данную территорию Украина?», — предложил он.
По его словам, данная мера позволит завершить «день сурка», в котором живёт Украина и быстрее вернуть регион в её состав.
Инициативу Билецкого прокомментировал министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников. Он заявил, что отключить Донбассу воду технически невозможно, поскольку в этом случае без воды останутся жители подконтрольного Украине города Мариуполь.
На предложение радикала также отреагировала депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук:
«Скажите, пожалуйста, в этой вашей стратегии есть люди? Там есть живые люди?» — спросила она?
Главарь «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытался уйти от ответа, рассказывая о раненных «побратимах», но Верещук постоянно возвращала его к заданному вопросу.
«Чем быстрее эта территория окажется на грани экономической катастрофы, тем выше будут шансы на возвращение этой территории в Украину», — признал Билецкий.
Высказывания радикала прокомментировал популярный украинский блогер Анатолий Шарий:
«Возвращение территорий, на людей плевать, произнесите это!».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть категорически не хочет выполнять Минские соглашения, и с этим связано нынешнее обострение ситуации в Донбассе.
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Комментарии 8
В мире , Конфликты , Анатолий Шарий , Виктор Медведчук , Андрей Билецкий , Алексей Резников , Верховная Рада
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