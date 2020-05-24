На людей плевать: Украина придумала способ вернуть Донбасс

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«Может бы устроим не клоунскую, а адекватную, реальную блокаду, остановив поставки электроэнергии, воды… и всего, что поставляет на данную территорию Украина?», — предложил он.

По его словам, данная мера позволит завершить «день сурка», в котором живёт Украина и быстрее вернуть регион в её состав.

Инициативу Билецкого прокомментировал министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников . Он заявил, что отключить Донбассу воду технически невозможно, поскольку в этом случае без воды останутся жители подконтрольного Украине города Мариуполь.

На предложение радикала также отреагировала депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук:

«Скажите, пожалуйста, в этой вашей стратегии есть люди? Там есть живые люди?» — спросила она?

Главарь «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытался уйти от ответа, рассказывая о раненных «побратимах», но Верещук постоянно возвращала его к заданному вопросу.

«Чем быстрее эта территория окажется на грани экономической катастрофы, тем выше будут шансы на возвращение этой территории в Украину», — признал Билецкий.

Высказывания радикала прокомментировал популярный украинский блогер Анатолий Шарий

«Возвращение территорий, на людей плевать, произнесите это!».