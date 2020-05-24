«Китай открыл „политический“ вирус в США» 

Китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай открыл в США новый вирус — «политический». Дипломата цитирует РИА Новости.

«Большое сожаление вызывает факт, что в то время, когда эпидемия все еще не закончена, в США распространяется также политический вирус», — сказал министр.

По его словам, вирус проявляется в обвинениях во лжи и заговоре, выдвигаемых против Пекина при любом удобном случае.

Глава МИД призвал США не тратить бесценное время, а сотрудничать с Китаем, делиться опытом и перенимать лучшие практики, чтобы усилить борьбу с COVID-19.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял КНР в утаивании правды о вирусе и распространении COVID-19 по всему миру.