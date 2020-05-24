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«Китай открыл „политический“ вирус в США» 

Майк Габриелян 24 минуты назад
«Китай открыл „политический“ вирус в США»
Фото: Reuters
Китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай открыл в США новый вирус — «политический». Дипломата цитирует РИА Новости.
«Большое сожаление вызывает факт, что в то время, когда эпидемия все еще не закончена, в США распространяется также политический вирус», — сказал министр.
По его словам, вирус проявляется в обвинениях во лжи и заговоре, выдвигаемых против Пекина при любом удобном случае.
Глава МИД призвал США не тратить бесценное время, а сотрудничать с Китаем, делиться опытом и перенимать лучшие практики, чтобы усилить борьбу с COVID-19.
Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял КНР в утаивании правды о вирусе и распространении COVID-19 по всему миру.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Китай приготовился отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией.
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В мире , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , Китай , США
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