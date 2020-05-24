«Китай открыл „политический“ вирус в США»

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай открыл в США новый вирус — «политический». Об этом сообщает РИА "Новости".

"Большое сожаление вызывает, что, в то время, как эпидемия еще не закончилась, в США распространяется также политический вирус", — сказал министр.

Он отметил, что вирус проявляется в том, что Пекин обвиняется во лжи и заговоре при любом удобном случае.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай не смог сдержать коронавирус внутри страны и допустил его распространение по миру.