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Глава МИД КНР: Китай открыл «политический» вирус в США 

Газета.Ru 56 минут назад
«Китай открыл „политический“ вирус в США»
Фото: Reuters
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай открыл в США новый вирус — «политический». Об этом сообщает РИА "Новости".
"Большое сожаление вызывает, что, в то время, как эпидемия еще не закончилась, в США распространяется также политический вирус", — сказал министр.
Он отметил, что вирус проявляется в том, что Пекин обвиняется во лжи и заговоре при любом удобном случае.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай не смог сдержать коронавирус внутри страны и допустил его распространение по миру.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Дональд Трамп , МИД , ВОЗ , Китай , США
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