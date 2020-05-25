Китай обвинил США в развязывании холодной войны

Министр иностранных дел Китая Ван И обвинил американских политиков в попытке поставить две страны на грань новой холодной войны. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его словам, некоторые политические силы в США «берут в заложники китайско-американские отношения» и пытаются подтолкнуть две страны к так называемой холодной войне, которая опасна и «поставит под угрозу мир во всем мире».

«Китай не намерен ни менять США, ни заменять США», — подчеркнул Ван И, выразив надежду, что и Соединенные Штаты откажутся от намерений изменить Китай.

Он также обвинил Вашингтон в срыве международных переговоров о ядерном оружии с Северной Кореей и предостерег власти США от поддержки Тайваня, призвав не переходить «красные линии».