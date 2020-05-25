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Китай обвинил США в развязывании новой холодной войны 

Алиса Селезнёва и ещё 5 1 час назад
Китай обвинил США в развязывании холодной войны
Фото: Jiang Shan/Xinhua /Global Look Press
Министр иностранных дел Китая Ван И обвинил американских политиков в попытке поставить две страны на грань новой холодной войны. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По его словам, некоторые политические силы в США «берут в заложники китайско-американские отношения» и пытаются подтолкнуть две страны к так называемой холодной войне, которая опасна и «поставит под угрозу мир во всем мире».
«Китай не намерен ни менять США, ни заменять США», — подчеркнул Ван И, выразив надежду, что и Соединенные Штаты откажутся от намерений изменить Китай.
Он также обвинил Вашингтон в срыве международных переговоров о ядерном оружии с Северной Кореей и предостерег власти США от поддержки Тайваня, призвав не переходить «красные линии».
Как писал «Рамблер», отношения между США и Китаем ухудшились после того, как американские власти обвинили Пекин в сокрытии информации о коронавирусе и его распространении по всему миру при помощи китайских туристов. Также президент США Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ и обвинил организацию в связях с Китаем.
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Комментарии
В мире , Азия , Конфликты , США , Дональд Трамп , ВОЗ , Bloomberg , Китай
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