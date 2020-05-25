Китай обвинил США в приближении новой холодной войны 

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне». По его словам, это опасно, поскольку мир на планете может быть поставлен под угрозу.

Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине министр также подверг критике Белый дом за замедление переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

Досталось США и за вмешательство в дела Тайваня, который в Китае считают своей провинцией. Ван И посоветовал США не пересекать «красных линий» в этом вопросе. Тем более что Пекин не лезет в дела Вашингтона.

Китай не намерен ни менять США, ни заменять США, — сказал Ван И.