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Китай обвинил США в приближении новой холодной войны 

News.ru и ещё 3 26 минут назад
Китай обвинил США в приближении новой холодной войны
Фото: Jiang Shan/Xinhua /Global Look Press
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне». По его словам, это опасно, поскольку мир на планете может быть поставлен под угрозу.
Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине министр также подверг критике Белый дом за замедление переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.
Досталось США и за вмешательство в дела Тайваня, который в Китае считают своей провинцией. Ван И посоветовал США не пересекать «красных линий» в этом вопросе. Тем более что Пекин не лезет в дела Вашингтона.
Китай не намерен ни менять США, ни заменять США, — сказал Ван И.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны КНР осудило одобрение Госдепартаментом США сделки на поставку Тайваню торпед на сумму $180 млн В министерстве пояснили, что действия Вашингтона нарушают принцип единого Китая и положения трёх китайско-американских коммюнике. Открытое заявление Штатов о поставках вооружений Тайваню является грубым вмешательством в дела КНР, отметили в министерстве.
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Комментарии
В мире , Азия , Конфликты , США , Министерство обороны , Госдеп США , Китай
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