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Китай отверг идею заменить США 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Китай не собирается заменить или изменить Соединённые Штаты Америки, заявил глава МИД КНР Ван И. Он призвал Белый дом не тратить время на разногласия и вместе бороться с общим врагом — пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
Эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 является общим врагом Китая и США, взаимная поддержка и помощь — общее желание народов двух стран, — цитирует руководителя ведомства портал zakon.kz.
Комментируя сотрудничество с Россией, дипломат отметил, что Пекин готов отстаивать с Москвой итоги Второй мировой войны, пишет РИА Новости.
Китай решил загнать США в ловушку
Накануне Министерство транспорта США обвинило руководство Китая в создании препятствий для работы американских авиакомпаний в КНР. Перевозчики полностью прекратили перелёты в азиатскую страну к 12 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство торговли США расширило санкционный список компаний, связанных с китайским правительством. В перечень попали организации, зарегистрированные в КНР, Гонконге и на Каймановых островах.
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В мире , Видео , МИД , РИА Новости , Китай
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