Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии выявили 431 новый случай COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Более 400 человек заболели COVID за сутки в Германии
Фото: © Robert Michael
Число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки увеличилось на 431, скончался еще 31 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 638 новых случаях и 42 летальных исходах.
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 178 281 случай заболевания, скончались 8 247 пациентов с коронавирусом.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 206), Северном Рейне-Вестфалии (37 223) и Баден-Вюртемберге (34 399). В Берлине зафиксированы 6637 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
В мире , Роберт Кох , Минздрав РФ , ВОЗ , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне разделись в поддержку тульской медсестры
Россияне разделись в поддержку тульской медсестры
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение