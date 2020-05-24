Более 400 человек заболели COVID за сутки в Германии

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Число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки увеличилось на 431, скончался еще 31 человек, сообщает институт Роберта Коха , который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Накануне сообщалось о 638 новых случаях и 42 летальных исходах.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 178 281 случай заболевания, скончались 8 247 пациентов с коронавирусом.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 206), Северном Рейне-Вестфалии (37 223) и Баден-Вюртемберге (34 399). В Берлине зафиксированы 6637 случаев заражения.