По её словам, на политической арене мира есть силы, желающие «вить веревки» вокруг России, чтобы «сделать ее более податливой». Эти силы пытались использовать в своих целях Украину и оторвать ее от России.

«Был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину. Когда Украина с Россией, Россия непобедима», — сказала Герман.

Она добавила, что Украина была островком стабильности, связывающим РФ и Запад. Это было главным козырем страны, где жили люди с разным языком, верой, убеждениями.

«Это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для нее самой выгодной», — заявила экс-депутат.

Однако такая украинская роль не понравилась власть имущим этого мира. В итоге у Киева начались непрекращающиеся проблемы.