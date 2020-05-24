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Условие непобедимости России назвали на Украине 

Майк Габриелян и ещё 1 24 минуты назад
Условие непобедимости России назвали на Украине
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман связала непобедимость России с Украиной. Об этом парламентарий заявила в эфире украинского ТВ.
По её словам, на политической арене мира есть силы, желающие «вить веревки» вокруг России, чтобы «сделать ее более податливой». Эти силы пытались использовать в своих целях Украину и оторвать ее от России.
«Был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину. Когда Украина с Россией, Россия непобедима», — сказала Герман.
Она добавила, что Украина была островком стабильности, связывающим РФ и Запад. Это было главным козырем страны, где жили люди с разным языком, верой, убеждениями.
«Это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для нее самой выгодной», — заявила экс-депутат.
Однако такая украинская роль не понравилась власть имущим этого мира. В итоге у Киева начались непрекращающиеся проблемы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экс-депутат Рады рассказал о регионах-кандидатах на выход из состава Украины. Значительная часть населения там обзавелась паспортами Венгрии и Чехии.
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В мире , Политика , Украина , Анна Герман , Верховная Рада
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