На Украине заявили о непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Она отметила, что ряд политических мировых сил предпринимал попытки "вить веревки" вокруг России, чтобы "сделать ее более податливой".
Бывший депутат добавила, что Россия является непобедимой, когда с ней Украина, поэтому политические мировые силы пытались "оторвать" от России Украину.
По ее мнению, главным "козырем" украинской стороны является то, что страна представляет "островок стабильности" в Европе.
" (Украина может. — примечание "Газеты.Ru") быть таким мостом, через который можно было безопасно идти в Россию и из России — на Запад", — подчеркнула Герман.