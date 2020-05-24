На Украине заявили о непобедимости России

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Она отметила, что ряд политических мировых сил предпринимал попытки "вить веревки" вокруг России, чтобы "сделать ее более податливой".

Бывший депутат добавила, что Россия является непобедимой, когда с ней Украина, поэтому политические мировые силы пытались "оторвать" от России Украину.

По ее мнению, главным "козырем" украинской стороны является то, что страна представляет "островок стабильности" в Европе.