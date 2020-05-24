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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России 

Газета.Ru 11 минут назад
На Украине заявили о непобедимости России
Фото: РИА Новости
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Она отметила, что ряд политических мировых сил предпринимал попытки "вить веревки" вокруг России, чтобы "сделать ее более податливой".
Бывший депутат добавила, что Россия является непобедимой, когда с ней Украина, поэтому политические мировые силы пытались "оторвать" от России Украину.
По ее мнению, главным "козырем" украинской стороны является то, что страна представляет "островок стабильности" в Европе.
" (Украина может. — примечание "Газеты.Ru") быть таким мостом, через который можно было безопасно идти в Россию и из России — на Запад", — подчеркнула Герман.
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В мире , Политика , Украина , Анна Герман , Верховная Рада , Газета.Ru
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