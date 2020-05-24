В заигрывании Лукашенко с Западом нашли опасность

"Игра США на постсоветском пространстве такова, чтобы привести к власти выгодных им лиц. Вот Шеварднадзе, уж насколько он в Грузии был покладист с американцами, но даже его заменили, привели к власти Саакашвили через госпереворот", — сказал Пушков.

Экс-президент Украины Виктор Янукович, напомнил сенатор, пытался быть хорошим партнером для западных государств, в итоге лидеры этих стран поддержали майдан, а главы МИД Польши, Франции и Германии дали письменные гарантии Януковичу, что у него будет перемирие с оппозицией, а через несколько месяцев новые выборы, однако уже на следующий же день они эти гарантии "выкинули на помойку".

Парламентарий признает, что у Белоруссии есть определенное поле для маневра, однако политика Запада нацелена на смену строя в республике, а не на развитие отношений без внутренних изменений.

"В этих внешнеполитических манёврах есть определенная опасность — того, кто маневрирует, могут переиграть, потому что другие игроки имеют свои цели. Для начала речь может идти о финансовой помощи, о расширении экономического сотрудничества, но есть же политический подтекст. И я убежден, что президент Лукашенко это понимает", — добавил Пушков.

Он также выразил надежду, что Минск в поиске баланса между Россией и Западом осознает "абсолютную азбучную истину" современной политики Запада — подчинение правительств в неподчиняющихся ему странах.