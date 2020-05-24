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Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом 

РИА Новости и ещё 2 20 минут назад
В заигрывании Лукашенко с Западом нашли опасность
Фото: © Sputnik
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича. Заявление российского сенатора приводит портал "Украина.ру".
"Игра США на постсоветском пространстве такова, чтобы привести к власти выгодных им лиц. Вот Шеварднадзе, уж насколько он в Грузии был покладист с американцами, но даже его заменили, привели к власти Саакашвили через госпереворот", — сказал Пушков.
Экс-президент Украины Виктор Янукович, напомнил сенатор, пытался быть хорошим партнером для западных государств, в итоге лидеры этих стран поддержали майдан, а главы МИД Польши, Франции и Германии дали письменные гарантии Януковичу, что у него будет перемирие с оппозицией, а через несколько месяцев новые выборы, однако уже на следующий же день они эти гарантии "выкинули на помойку".
Парламентарий признает, что у Белоруссии есть определенное поле для маневра, однако политика Запада нацелена на смену строя в республике, а не на развитие отношений без внутренних изменений.
"В этих внешнеполитических манёврах есть определенная опасность — того, кто маневрирует, могут переиграть, потому что другие игроки имеют свои цели. Для начала речь может идти о финансовой помощи, о расширении экономического сотрудничества, но есть же политический подтекст. И я убежден, что президент Лукашенко это понимает", — добавил Пушков.
Он также выразил надежду, что Минск в поиске баланса между Россией и Западом осознает "абсолютную азбучную истину" современной политики Запада — подчинение правительств в неподчиняющихся ему странах.
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Комментарии 5
В мире , Политика , СНГ , Виктор Янукович , Алексей Пушков , Эдуард Шеварднадзе , Александр Лукашенко , МИД , Совет Федерации , Грузия
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