Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".

Географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но, к сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами.

По его словам, Россия не позволяла американским самолетам совершать облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.

Евросоюзе призвали Вашингтон вернуться к выполнению договора. Представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал его ключевым для контроля над вооружениями.

Тридцать четыре государства подписали Договор по открытому небу в 1992 году. Соглашение действует с 2002 года и позволяет его участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах и маневрах друг друга