«Кинжал в сердце Европы»: в США заговорили о Калининграде 

Советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал Калининградскую область «кинжалом в сердце Европы». Такое заявление он сделал в интервью немецкой газете Bild, посвященном выходу США из Договора по открытому небу.

По словам советника, Россия не разрешила американцам летать на Калининградской областью в рамках договора о полетах. И они не получили необходимую им информацию. Однако О’Брайен пообещал, что информацию США все равно получат и поделятся ею с партнерами по НАТО

«У нас есть и другие технические средства, чтобы наблюдать за тем, что делают русские. И мы будем делиться этими сведениями с европейскими союзниками, чтобы они понимали, чем занимаются русские в Калининградской области, которая стала кинжалом в сердце Западной Европы. Учитывая географическое положение области, она должна стать местом большой торговли, туризма, социального взаимодействия между Россией и Западной Европой. К сожалению, Россия превратила ее в закрытую военную базу, изобилующую высокотехнологичным оружием и ракетами. Вся ситуация в Калининграде — упущенная возможность для России и Европы, и это действительно позор», — сказал Роберт О’Брайен.

Он добавил, что не думает, что выход из Договора станет знаком новой холодной войны.

«Мы хотим хороших отношений с Россией, с российским народом. Президент Трамп и президент Путин, король Саудовской Аравии проделали очень хорошую работу, пытаясь стабилизировать мировые нефтяные рынки. Мы видим большой потенциал работы между Россией и США. Россия страдает от Covid, мы пережили сложный кризис с вирусом. Мы помогли русским, послали им аппараты ИВЛ. В начале кризиса они отправили нам средства индивидуальной защиты. Я думаю, мы будем очень усердно работать над новым договором СНВ. У нас есть отличная переговорная команда. Но нам нужна ситуация, когда договоры являются взаимными, когда они соблюдаются обеими сторонами. К сожалению, этого не произошло с «Открытым небом», — сказал советник.

«Договор по открытому небу» — договор, позволяющий российским самолетам с видеоаппаратурой пролетать над Европой и США для осмотра военных объектов и вооружений. Американцы, канадцы и европейцы могли выполнять полеты над Россией с аналогичным режимом проверки.