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Bild: США называют Калининград «кинжалом в сердце Европы» 

News.ru 19 минут назад
Калининград назвали «кинжалом в сердце Европы»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
США называют Калининград «кинжалом в сердце Европы» из-за его военной инфраструктуры. Так охарактеризовал город на северо-западе РФ советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
Политик дал интервью немецкому изданию Bild. Его большая часть была посвящена выходу Штатов из Договора по открытому небу.
Калининград мог из-за своего географического расположения стать торговым хабом, центром туризма и социальных контактов между Россией и Западной Европой. К сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами, — заявил О’Брайен.
Высказывание советника стало комментарием на слова главы НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Россия должна ввести ограничения на «инспекционные полёты» в районе Калининграда и у границ с Грузией. Только после этого якобы Вашингтон согласится выполнять ДОН.
Ранее NEWS.ru сообщал, что срочное совещание послов НАТО завершилось призывом к США не выходить из Договора по открытому небу. Остаться стороной соглашения рекомендуют Белому дому представители всех стран, входящих в Североатлантический альянс.
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Комментарии 1
В мире , США , Йенс Столтенберг , НАТО , Bild , Калининград
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