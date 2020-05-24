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В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
В Аргентине продлили карантин
Фото: Максим Бонте
Власти Аргентины решили продлить карантин, введенный из-за коронавируса еще 20 марта, до 7 июня, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
"Мы продлим до 7 июня включительно обязательную изоляцию", — сказал он журналистам.
В настоящее время наибольшее число случаев заболевания коронавирусом наблюдается в столице, в провинциях Буэнос-Айрес, Чако, Кордоба.
Власти намерены снова ужесточить въезд в столицу страны, при этом сохранив определенные послабления, введенные раньше, например, прогулки с детьми по выходным.
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В мире , Альберто Фернандес , Аргентина
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