В Аргентине продлили карантин

Все новости на карте

Власти Аргентины решили продлить карантин, введенный из-за коронавируса еще 20 марта, до 7 июня, сообщил президент страны Альберто Фернандес

"Мы продлим до 7 июня включительно обязательную изоляцию", — сказал он журналистам.

В настоящее время наибольшее число случаев заболевания коронавирусом наблюдается в столице, в провинциях Буэнос-Айрес, Чако, Кордоба.

Власти намерены снова ужесточить въезд в столицу страны, при этом сохранив определенные послабления, введенные раньше, например, прогулки с детьми по выходным.