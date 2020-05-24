На Украине вынесен приговор за пропаганду войны

Жительница города Покровска получила три года и три месяца лишения свободы за посягательство на территориальную целостность страны.

На Украине впервые с начала вооруженного конфликта в Донбассе вынесен обвинительный приговор за пропаганду войны.

Как пишет РИА Новости, 28-летняя жительница города Покровска получила три года и три месяца лишения свободы с испытательным сроком на один год за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

Сообщается, что в 2015-2016 годах женщина размещала в соцсети «ВКонтакте» призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ Украины.