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На Украине впервые с начала конфликта на Донбассе вынесен приговор за пропаганду войны 

BFM.RU 1 час назад
На Украине вынесен приговор за пропаганду войны
Фото: РИА Новости
Жительница города Покровска получила три года и три месяца лишения свободы за посягательство на территориальную целостность страны.
На Украине впервые с начала вооруженного конфликта в Донбассе вынесен обвинительный приговор за пропаганду войны.
Как пишет РИА Новости, 28-летняя жительница города Покровска получила три года и три месяца лишения свободы с испытательным сроком на один год за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны.
Сообщается, что в 2015-2016 годах женщина размещала в соцсети «ВКонтакте» призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ Украины.
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В мире , Украина , РИА Новости , Покровск
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