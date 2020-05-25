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Премьер Японии объявил о полном снятии режима ЧС 

Прайм и ещё 30 39 минут назад
В Японии объявили о полном снятии режима ЧС
Фото: EPA
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции в понедельник объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в апреле на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, в оставшихся пяти префектурах, включая столичный регион.
Таким образом режим ЧС был отменен во всей Японии. Трансляция пресс-конференции Абэ ведется телеканалом NHK.
"Режим ЧС отменяется на всей территории страны", — сказал Абэ.
Режим ЧС в Японии был введен 8 апреля сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем расширен на всю страну. Ранее в мае власти в связи с низким числом заразившихся власти отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хёго и Киото.
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В мире , Япония и Россия , Ситуация в мире , Человек года , Синдзо Абэ , Япония
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