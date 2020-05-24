Опубликовано свежее фото Ким Чен Ына

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) рассказало о расширенном заседании Центрального военного комитета ТПК, которое якобы провёл лидер страны Ким Чен Ын.

При этом дата мероприятия указана не была, но отмечается, что председатель Госсовета КНДР по его итогам подписал ряд приказов. В качестве доказательства присутствия на заседании Ким Чен Ына ЦТАК опубликовала его фотографию, но почему-то лишь на фоне флагов.

Лидер КНДР не появлялся на публике более 20 дней.