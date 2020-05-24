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Северокорейское агентство опубликовало свежее фото Ким Чен Ына 

News.ru и ещё 4 56 минут назад
Опубликовано свежее фото Ким Чен Ына
Фото: Kcna/xinhua/Global Look Press
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) рассказало о расширенном заседании Центрального военного комитета ТПК, которое якобы провёл лидер страны Ким Чен Ын.
При этом дата мероприятия указана не была, но отмечается, что председатель Госсовета КНДР по его итогам подписал ряд приказов. В качестве доказательства присутствия на заседании Ким Чен Ына ЦТАК опубликовала его фотографию, но почему-то лишь на фоне флагов.
Лидер КНДР не появлялся на публике более 20 дней.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ким Чен Ын остался в Вонсане после церемонии открытия завода 1 мая. Он находится в курортном комплексе на побережье. При этом неизвестно, почему руководитель государства не вернулся в столицу, из которой уехал ещё 11 апреля.
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В мире , Азия , Чен Ким , Южная Корея
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