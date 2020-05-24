Ким Чен Ын впервые появился на публике после исчезновения

Сообщается, что в ходе заседания обсуждалась тема укрепления сил национальной обороны КНДР, а также предотвращение войны средствами внутренней и внешней политики. Была также предложена стратегия усиления ядерного сдерживания, использование которой планируется только при возникновении крайней необходимости.

Также участники мероприятия обратили внимание на ряд недочетов в работе армии. Были внесены предложения по их устранению.

Слухи о смерти Ким Чен Ына

В конце апреля СМИ сообщили вслед за новостью о том, что Ким Чен Ын восстанавливается после операции, о тяжелом состоянии здоровья и даже о смерти политика. Позже агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщило, что информация о проблемах со здоровьем лидера КНДР не соответствует действительности.