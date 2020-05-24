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Ким Чен Ын впервые появился на публике после своего исчезновения 

Вечерняя Москва и ещё 8 2 часа назад
Ким Чен Ын впервые появился на публике после исчезновения
Фото: ТАСС
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, почти месяц не появлявшийся на публике, провел заседание комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Соответствующую информацию предоставило Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Сообщается, что в ходе заседания обсуждалась тема укрепления сил национальной обороны КНДР, а также предотвращение войны средствами внутренней и внешней политики. Была также предложена стратегия усиления ядерного сдерживания, использование которой планируется только при возникновении крайней необходимости.
Также участники мероприятия обратили внимание на ряд недочетов в работе армии. Были внесены предложения по их устранению.
Слухи о смерти Ким Чен Ына
В конце апреля СМИ сообщили вслед за новостью о том, что Ким Чен Ын восстанавливается после операции, о тяжелом состоянии здоровья и даже о смерти политика. Позже агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщило, что информация о проблемах со здоровьем лидера КНДР не соответствует действительности.
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Комментарии
В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Чен Ким , Южная Корея
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