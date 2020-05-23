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Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире 

Lenta.ru 28 минут назад
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Фото: РИА Новости
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследователей из Сингапурского университета технологии и дизайна.
По их мнению, мир сможет избавиться от заболевания к декабрю этого года. При этом в США болезнь победят к концу сентября.
Эксперты использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель).
Специалисты предупреждают, что их прогнозы могут быть неточными, поэтому не следует принимать поспешных решений о смягчении карантинных мер по всему миру.
«Чрезмерный оптимизм, основанный на каких-либо прогнозах, опасен тем, что может ослабить нашу дисциплину и самоконтроль, что приведет к резкому росту числа зараженных», — заявили исследователи.
Ранее сингапурские ученые, которые предсказывали окончание эпидемии коронавируса в России в период с июня по сентябрь 2020 года, отказались от своих прогнозов.
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В мире , США
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