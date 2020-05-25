«Козни России»: СМИ об утечке беседы Порошенко и Байдена

По данным издания, украинский парламентарий Андрей Деркач связан с неназыванным «шпионским ведомством» России. При этом записи, которые он обнародовал, по словам авторов публикации, не открывают ничего нового и не свидетельствуют о вмешательстве Байдена в расследование против фирмы Burisma. В публикации говорится, что пленки подверглись большой обработке — и тем не менее все равно не свидетельствует против бывшего вице-президента США.

19 мая в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал президенту Украины миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.