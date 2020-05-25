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Утечку записи разговора Порошенко и Байдена объяснили кознями России 

Lenta.ru и ещё 2 55 минут назад
«Козни России»: СМИ об утечке беседы Порошенко и Байдена
Фото: РИА Новости
Утечка записи разговора кандидата в президенты США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко — не что иное, как козни России, пытающейся вмешаться в американские выборы. Об этом говорится в опубликованной 23 мая редакционной статье газеты The Washington Post, связанной с Демократической партией США.
По данным издания, украинский парламентарий Андрей Деркач связан с неназыванным «шпионским ведомством» России. При этом записи, которые он обнародовал, по словам авторов публикации, не открывают ничего нового и не свидетельствуют о вмешательстве Байдена в расследование против фирмы Burisma. В публикации говорится, что пленки подверглись большой обработке — и тем не менее все равно не свидетельствует против бывшего вице-президента США.
19 мая в отношении Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал президенту Украины миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.
Сам Порошенко заявил, что аудиофайлы, которые опубликовал «выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве», депутат Верховной Рады Андрей Деркач, сфабрикованы. Но «сырье» для них могло быть получено в офисе действующего президента Владимира Зеленского.
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В мире , Конфликты , США , Украина , Выборы на Украине , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Демократическая партия США , Верховная Рада , Washington Post
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