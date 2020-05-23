Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Эрдогана.
«Сегодня состоялся телефонный разговор между нашим президентом и президентом США Дональдом Трампом. Обсуждались двусторонние вопросы, а также ситуация в регионе, в частности в Ливии и Сирии», — указывается в заявлении
Уточняется, что лидеры также подтвердили солидарность в борьбе с эпидемией коронавируса.
Ранее Эрдоган обсудил с Трампом сотрудничество в борьбе с коронавирусом.