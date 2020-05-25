Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испания разрешила походы в бары 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Испания разрешила походы в бары
Фото: Vincent West / Reuters
Испанские Мадрид и Барселона смягчают карантинные меры: в городах разрешили походы в бары и кафе, там также открылись парки. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо этого, местные власти разрешили открыть террасы кафе, баров и ресторанов: при этом они могут впускать ограниченное число посетителей. Музеи и библиотеки тоже могут начать работу, церкви и маленькие магазины открыты с прошлой недели.
Рестораны, спортзалы и бассейны в Мадриде и Барселоне пока закрыты, а передвижение между разными регионами Испании все еще ограничено.
18 мая в Мадриде местные жители устроили кастрюльную акцию протеста против социалистического правительства главы кабмина Педро Санчеса и за скорейшее снятие карантина. Многие из участников надели флаги Испании как плащи.
По последним данным, в Испании 235,7 тысяч заражений коронавирусом. 28,7 тысяч человек погибли, а 150,3 тысячи — вылечились.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Последние новости
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Показано будущее пляжей после пандемии коронавируса Показано будущее пляжей после пандемии коронавируса Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии
В мире , Педро Санчес , Испания , Мадрид
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы дома: Лавров назвал плюсы пандемии
Пока вы дома: Лавров назвал плюсы пандемии 47
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели» 15
Мишустин обратился к россиянам с просьбой из-за пандемии
Мишустин обратился к россиянам с просьбой из-за пандемии 69
Эвакуация бойцов ЧВК Вагнера попала на видео
Эвакуация бойцов ЧВК Вагнера попала на видео 678
«Откуда бабки, подоночки»: Соловьев обратился к Навальному
«Откуда бабки, подоночки»: Соловьев обратился к Навальному 9
Видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
Раскрыты детали подпольной вечеринки с Лебедевым
03:26
Раскрыты детали подпольной вечеринки с Лебедевым
Происшествия
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
00:56
Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
Шоу-бизнес
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
00:57
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение