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Показано будущее пляжей после пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 24 35 минут назад
Показано будущее пляжей после пандемии
Фото: The Sun
В Испании разработали планы работы пляжей во время пандемии коронавируса. Схемы, на которых изображены курортные побережья в ближайшем будущем, показала газета The Sun.
По данным таблоида, министерство здравоохранения Испании позволило открыть пляжи с переходом на следующую стадию снятия карантина. В регионах с наименьшим количеством зараженных это случится уже с 25 мая, а остальных — через неделю или две.
Правительство страны позволило автономным сообществам самостоятельно решать, как справляться с наплывом туристов. Однако существует общий набор правил, который включает регулярные уборки и размещение пар или групп (до 15 человек) на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Кроме того, отдыхающие будут обязаны избегать контакта с другими людьми и оставлять личные вещи в пределах установленного пространства.
Ряд испанских регионов уже доработал свои планы пляжей, которые будут включать предварительное бронирование лежаков, использование беспилотников и датчиков, а также приложений на смартфонах, уведомляющих о наличии или освобождении мест.
Отмечается, что лишь немногие курорты объявили о намерении использовать стеклянные панели для обеспечения дистанцирования из-за их дороговизны — большинство предпочли для этого зонты или веревки.
Ранее сообщалось, что в Испании нашли способ защитить туристов от заражения коронавирусом на пляжах при помощи искусственного интеллекта. На побережье Коста-дель-Соль установили специальные датчики, которые будут следить за количеством отдыхающих, а затем через приложения информировать людей о наиболее и наименее загруженных районах.
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