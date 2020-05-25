Показано будущее пляжей после пандемии

В Испании разработали планы работы пляжей во время пандемии коронавируса. Схемы, на которых изображены курортные побережья в ближайшем будущем, показала газета The Sun.

По данным таблоида, министерство здравоохранения Испании позволило открыть пляжи с переходом на следующую стадию снятия карантина. В регионах с наименьшим количеством зараженных это случится уже с 25 мая, а остальных — через неделю или две.

Правительство страны позволило автономным сообществам самостоятельно решать, как справляться с наплывом туристов. Однако существует общий набор правил, который включает регулярные уборки и размещение пар или групп (до 15 человек) на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Кроме того, отдыхающие будут обязаны избегать контакта с другими людьми и оставлять личные вещи в пределах установленного пространства.

Ряд испанских регионов уже доработал свои планы пляжей, которые будут включать предварительное бронирование лежаков, использование беспилотников и датчиков, а также приложений на смартфонах, уведомляющих о наличии или освобождении мест.

Отмечается, что лишь немногие курорты объявили о намерении использовать стеклянные панели для обеспечения дистанцирования из-за их дороговизны — большинство предпочли для этого зонты или веревки.

Ранее сообщалось, что в Испании нашли способ защитить туристов от заражения коронавирусом на пляжах при помощи искусственного интеллекта. На побережье Коста-дель-Соль установили специальные датчики, которые будут следить за количеством отдыхающих, а затем через приложения информировать людей о наиболее и наименее загруженных районах.