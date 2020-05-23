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На Украине обнародовали письмо из ЕС с «волшебным пенделем» правительству 

ИА Regnum 2 часа назад
В Киеве получили письмо из ЕС с «волшебным пенделем»
Фото: kmu.gov.ua
И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец получила письмо от директора секретариата Европейского Энергосообщества Янеза Копача, который подверг острой критике действия правительства в Киеве в энергетической сфере.
Об этом 23 мая сообщает журналист и политический эксперт Юрий Бутусов.
Эксперт подчеркивает, что это — «суперскандальное письмо», которое можно назвать образно — «волшебный пендель кабмину от Евросоюза». По его словам, документ обнажает полный хаос энергетической политики правительства Украины.
Также Бутусов отмечает, что формально Украина в настоящий момент прилагает все усилия с целью войти в Европейское энергосообщество — поэтому тон у Копача не дипломатичный, а директивный.
«В отличие от европейских дипломатов… энергетики выражаются очень четко и конкретно об украинском кабмине и его действиях. Копач требует прекратить дискриминацию государственных энергокомпаний, и прежде всего, прекратить за счет «Энергоатома» (оператор АЭС Украины) дотировать частные энергокомпании… Также он потребовал обеспечить настоящую конкуренцию на рынке, подробно объяснив, каким образом. Европейское энергосообщество требует от кабмина немедленно учесть его рекомендации согласно договоренностям», — рассказал политолог.
Ряд украинских СМИ по состоянию на день 23 мая уже опубликовали обнародованную копию документа.
Комментариев от правительства или министерства энергетики в настоящий момент нет.
ИА REGNUM напоминает, что еще с конца апреля в энергетике Украины бушует скандал, связанный с тем, что власть принудительно останавливает блоки АЭС, чтобы выкупать более дорогую и частную «зеленую» энергетику. При этом в министерстве объясняют, что маневры вокруг АЭС связаны исключительно с плановыми ремонтами на блоках и снижением общего потребления электроэнергии из-а карантина.
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Комментарии 2
В мире , Украина , Юрий Бутусов , ЕС , Росэнергоатом , Правительство Украины , Минэнерго , ИА REGNUM , Киев
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