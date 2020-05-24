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Число жертв коронавируса быстро растёт в Бразилии 

News.ru и ещё 5 56 минут назад
Число жертв коронавируса быстро растет в Бразилии
Фото: globallookpress.com
Самый высокий показатель смертности за период выходных дней, когда диагностические лаборатории работают менее интенсивно, зафиксирован в Бразилии. Там за сутки зарегистрировали 965 летальных исходов.
Общее число жертв в этой южноамериканской стране достигло цифры 22 013, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что с начала вспышки инфекции в Бразилии выявлены 347 398 граждан, заражённых COVID-19.
Очагами эпидемии называются штаты Амазонас и Пернамбуку. На их долю приходится более 28,8 тыс. и 26,7 тыс. случаев заражения соответственно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сутки назад число заражений коронавирусной инфекцией в Бразилии составило 20 083. Тогда новый суточный антирекорд вывел южноамериканскую страну на второе место в мире по количеству инфицированных — Бразилия превзошла Россию и расположилась вслед за США.
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В мире , Латинская Америка , COVID-19 , Reuters , Бразилия
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