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Посол США в Германии решил уйти в отставку 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 57 минут назад
Посол США в Германии решил уйти в отставку
Фото: globallookpress.com
Посол США в Германии Ричард Гренелл в ближайшие недели намерен уйти в отставку, сообщили СМИ.
Должность временно может занять Робин Куинвилл, которая с июля 2018 года является советником-посланником в посольстве США в Берлине, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
С 2015 по 2017 год она руководила отделом по делам Западной Европы в Госдепартаменте США.
По информации портала Die Welt, вероятная отставка посла США «не совсем неожиданная».
В середине февраля 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил о назначении Гренелла новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Однако дипломат заявил о желании сохранить за собой должность посла.
Гренелл стал послом США в Германии в мае 2018 года. Его неоднократно критиковали за резкие высказывания в адрес официального Берлина.
Например, в июне 2018 года МИД Германии и лидеры немецких партий коллективно обвинили посла во вмешательстве во внутренние дела страны. Поводом для этого послужили рассуждения Гренелла о том, какие именно силы должны руководить Германией и Европой.
Позже журнал Der Spiegel назвал американца персоной нон грата и «наместником императора в Германии», которого избегает даже канцлер Ангела Меркель. Это произошло из-за того, что он разослал немецким компаниям письма, где грозил санкциями за поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2».
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Комментарии 1
В мире , Европа , США , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , МИД , Госдеп США , ИА DPA , Deutsche Welle , Spiegel , Германия
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