Эпицентр коронавируса переместился

Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку. Об этом свидетельствует вспышка заболевания в Рио-де-Жанейро Сан-Паулу , говорится в заявлении ВОЗ

"Мы проводим мониторинг стран Южной Америки с растущим числом случаев заболевания. Но, безусловно, больше всего на данном этапе пострадала именно Бразилия", — цитирует телеканал CNBC исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

По словам чиновника, в Бразилии больше случаев COVID-19, чем в любой другой стране Южной Америки. Количество инфицированных приближается к 300 000, от болезни умерли почти 19 000 человек.

Райан также отметил, что правительство Бразилии одобрило "более широкое" использование противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Президент Дональд Трамп принимает его для защиты от инфекции. Однако исследования поставили под сомнение эффективность гидроксихлорохина. У пациентов, которых лечили этим препаратом, риск смерти был выше, чем у тех, кто его не принимал.

Отмечалось также, что большинство случаев заражения COVID-19 происходит в регионе Сан-Паулу, пострадали также штаты Рио-де-Жанейро, Сеара, Амазонас и Пернамбуку. При этом самые высокие уровни распространения эпидемии зафиксированы в Амазонас. Там около 490 человек инфицированных приходится на 100 000 населения, что является довольно высоким показателем, резюмировал представитель ВОЗ.