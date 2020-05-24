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Неполный список умерших от COVID-19 занял полосу в New York Times 

News.ru и ещё 5 43 минуты назад
Неполный список умерших от COVID-19 занял полосу в NYT
Фото: globallookpress.com
Газета New York Times опубликовала неполный список умерших от коронавируса в США. Его разместили на первой странице, он занял всю газетную полосу.
Список помещён под заголовком «Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери». Фамилии умерших сопровождаются кратким некрологом.
Подзаголовок публикации гласит: «В списке не просто имена, это — мы». В США по данным на 5:00 24 мая умерли от коронавируса 98 683 человека. Число заражённых составляет 1 666 828 человек.
Всего в мире количество больных коронавирусом превысило 5,4 млн человек, умерли 343 804 человека, вылечились 2,2 млн пациентов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал распоряжение, смягчающее ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Жителям разрешено собираться группами до 10 человек.
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Комментарии
В мире , США , COVID-19 , Эндрю Куомо , New York Times
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