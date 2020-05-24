Неполный список умерших от COVID-19 занял полосу в NYT

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Газета New York Times опубликовала неполный список умерших от коронавируса в США . Его разместили на первой странице, он занял всю газетную полосу.

Подзаголовок публикации гласит: «В списке не просто имена, это — мы». В США по данным на 5:00 24 мая умерли от коронавируса 98 683 человека. Число заражённых составляет 1 666 828 человек.

Всего в мире количество больных коронавирусом превысило 5,4 млн человек, умерли 343 804 человека, вылечились 2,2 млн пациентов.