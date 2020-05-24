Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 5,4 млн случаев заражения COVID зафиксировано в мире 

Газета.Ru и ещё 9 48 минут назад
Названо число заболевших COVID в мире
Фото: ТАСС
В мире положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили почти 5,4 млн человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometrics.
Так за время пандемии было выявлено 5 397 305 случаев заражения. Также жертвами коронавируса в мире стали 343 584 пациента.
При этом от коронавирусной инфекции излечились 2 236 294 человека.
На данный момент активными заболевшими числятся 2 817 427 граждан, среди которых 53 540 пациентов — в тяжелом состоянии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Газета.Ru: последние новости
В Крыму назвали лицемерием отказ Украины от участия в заседании СБ ООН В Крыму назвали лицемерием отказ Украины от участия в заседании СБ ООН Трамп заявил об отсутствии у Байдена положительных качеств Трамп заявил об отсутствии у Байдена положительных качеств Жертвами коронавируса в Британии за сутки стали 282 человека Жертвами коронавируса в Британии за сутки стали 282 человека
В мире , Другое , COVID-19 , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Появились подробности заражения Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение