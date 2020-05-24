Названо число заболевших COVID в мире

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В мире положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили почти 5,4 млн человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometrics.

Так за время пандемии было выявлено 5 397 305 случаев заражения. Также жертвами коронавируса в мире стали 343 584 пациента.

При этом от коронавирусной инфекции излечились 2 236 294 человека.

На данный момент активными заболевшими числятся 2 817 427 граждан, среди которых 53 540 пациентов — в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.