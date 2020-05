«Россия вернет три территории, начинающиеся на „К“»

Болгарские читатели с сарказмом отнеслись к тезисам статьи из турецкого издания, в которой автор надеется, что Крым когда-нибудь выйдет из состава России . Кто только сочиняет эти глупости, пишут комментаторы.

Болгарское издание «Факти» цитирует статью турецкого издания Daily Sabah «Крым: история полуострова, украденного дважды», где автор сравнивает аннексию Крыма в XVIII веке с шокировавшей весь мир аннексией 2014 года. Российские власти считали крымских татар неблагонадежными, поэтому подвергали их депортации и ассимиляции — в подтверждение этому автор приводит данные переписи населения 1897 и 1927 годов, вспоминает массовую депортацию крымских татар 1944 года и объявления высшего исполнительного органа крымских татар вне закона. Несмотря на щедрые инвестиции со стороны России, экономическая ситуация в Крыму оставляет желать лучшего, поэтому большинство молча надеется на то, что когда-нибудь Россия лишится власти над полуостровом, и продолжает жить в страхе.

Комментарии:

Дрън, дрън, че пляс!

Кто только сочиняет эти глупости. Если сократить этот текст, останется только злоба и слабость. Полуостров русским был и таковым останется

Русороб

Ну-ка, где эти идиоты, которые будут сейчас рассказывать, как все было на самом деле.

Бамби

Но почему-то мир не шокирует, что американцы грабят то тут, то там, ведут непрекращающиеся войны и разрушают целые регионы, откуда потом и появляются беженцы, не шокирует, что они везде, куда только ступали, отравляют воздух и воду.

no name no face no number

Крым стал русским, чтобы не стать натовским, только сумасшедший впустит врага в свой дом. Было бы забавно, если бы был смешанный российско-натовский военный порт. Русские поступили так, как надо было, так что браво.

ГРАД КОЗЛОДУЙ

Что посеешь, то и пожнешь.

Др. Агостино Нето

Крым может быть болгарским, или османским, или русским. Но он точно не может принадлежать хохлам, потому что до недавнего времени такого государства не существовало.

Баба Ванга

Россия скоро вернет три территории, начинающиеся на «К»: Крым, Курильские острова и Калининградская область.

США проворачивали такие номера уже раз 50. Без всяких референдумов. И в странах, где среди жителей не было ни одного американца.

Мразя дебили

Так-то любая территория несколько веков назад принадлежала другому государству!

Маленький русский спрашивает маму: Мама, а как правильно, расизм или русизм?— Сынок, если ты ненавидишь негров — это расизм, а если ты ненавидишь весь мир — тогда русизм.

До50

Нет безгрешных людей, но есть народы, чья миссия — великие дела. Русские — такой народ, но не потому, что так сказала Ванга, а потому, что победы этого народа отмечает весь мир. 9 мая отмечают даже в Израиле, потому что русские спасли и евреев. Трудно назвать их бездарями, потому что это же смешно — мы изучаем труды их ученых в школах, ту же таблицу Менделеева. А что говорить о космонавтике, о композиторах, о красоте их женщинах — славянам в принципе нет смысла это объяснять. Просто они опровергают теории Дарвина, в отличие от других.