Эфир состоялся еще 20 мая, сейчас видео с высказываниями Бжезински доступны на YouTube.

Телеведущая раскритиковала главу государства за его слова про количество зараженных коронавирусом в США. Бжезински подчеркнула, что на страну приходится 31 процент от общего числа COVID-19 во всем мире, однако Трамп считает, что такое количество — "хорошо", и оно якобы свидетельствует об эффективности тестирования. По мнению журналистки, вся эта ситуация войдет в историю как гуманитарная катастрофа, которую президент США мог предотвратить.

При этом, подчеркнула телеведущая, президент все время пытается перевести стрелки и пишет "самую разнообразную чушь" в твиттере, в частности про ее мужа Джо Скарборо , который в прошлом был членом палаты представителей, а сейчас занимается журналистикой и нередко выступает с критикой американского лидера.

На прошлой неделе Трамп опубликовал пост, в котором возмутился, что против Скарборо до сих пор не возбудили дело.

"Когда уже во возобновят дело по случившемуся с психопатом Джо Скарборо во Флориде? Убийство сошло ему с рук? Некоторые так считают. Почему он покинул конгресс так тихо и быстро? Разве не очевидно? А что сейчас происходит? Совсем все плохо с головой!" — написал Трамп 12 мая.

"Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и её мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду и говорит прямым текстом о том, что в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы", — сказала Бжезински, добавив, что считает Трампа "злобным и отвратительным".

Скарборо был членом палаты представителей США от штата Флорида в июле 2001 года, когда Стажерку Лори Клаузутис нашли мертвой на рабочем месте в приемной парламентария в Форт-Уолтон-Бич. Вскрытие показало, что 28-летняя девушка скончалась от порока сердца, однако некоторым ее смерть показалась подозрительной, в частности Трампу, который еще в 2017 году в твиттере призывал возобновить расследование.

За минувшие сутки в США зафиксировали 25 294 новых случаев заражения. Всего в Соединённых Штатах более 1,57 миллиона человек заразились коронавирусом и свыше 94 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.