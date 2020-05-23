Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рассекречены подробности ареста нацистского лидера Генриха Гиммлера 

Lenta.ru и ещё 1 45 минут назад
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Фото: Associated Press
В Великобритании рассекречены поддельные документы рейхсфюрера СС и организатора холокоста Генриха Гиммлера, по которым он пытался бежать. По ним можно установить подробности ареста одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера, сообщает «Би-би-си».
Издание пишет, что 22 мая 1945 года, когда Гиммлера с двумя товарищами задержали, он предоставил паспорт, в котором значился как Генрих Хизингер, имел другое звание и дату рождения. Однако британская военная разведка увидела на документе ту же самую печать и детали подразделения, которые использовали в СС, и рейхсфюрера задержали.
Сообщается, что теперь поддельный паспорт Гиммлера будет храниться в Музее военной разведки в Шеффорде, районе Бедфордшир в Англии. Его вместе с брекетами, которые носил нацист во время ареста, передала племянница подполковника Синди Ноакса, который, как предполагается, допрашивал рейхсфюрера перед его смертью.
Известно, что Генрих Гиммлер 23 мая 1945 года покончил с собой во время допроса в Великобритании. Считается, что он проглотил ампулу с цианистым калием.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Последние новости
В коронавирусе увидели отрезвляющий душ для человечества В коронавирусе увидели отрезвляющий душ для человечества Предсказано снижение пенсионного возраста в России Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России зафиксировали 9434 новых случая заражения коронавирусом В России зафиксировали 9434 новых случая заражения коронавирусом
Комментарии 2
В мире , Генрих Гиммлер , BBC News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
«Медсестра в бикини» стала звездой
«Медсестра в бикини» стала звездой
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение