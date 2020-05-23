Пока вы спали: США назвали цену за «разоблачение» России 

Россия раскритиковала США за грант на «разоблачение» РФ
Российское посольство в США прокомментировало конкурс Госдепа на грант в 250 тыс. долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения». Конкурс объявлен в четверг.
"Конец эпохи": Саудовская Аравия покинет гонку вооружений?
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Согласно прогнозам Международного валютного фонда, нефтяные доходы арабских стран Персидского залива должны были иссякнуть в 2034 году, но кризис из-за пандемии коронавируса ускорил этот процесс.
Россия ответила на условия НАТО по ДОН
NIDS/NATO Multimedia Library
Россия должна отменить «ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией», заявили в организации стран-членов Североатлантического альянса (НАТО).
"Вынужденная мера": Сократят ли в РФ пенсионный возраст
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Раскрыты детали массового убийства на Украине
Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.