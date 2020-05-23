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Пока вы спали: США назвали цену за «разоблачение» России 

Сергей Василенок 20 минут назад
Пока вы спали: США назвали цену за «разоблачение» России
Фото: Reuters

Россия раскритиковала США за грант на «разоблачение» РФ

Российское посольство в США прокомментировало конкурс Госдепа на грант в 250 тыс. долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения». Конкурс объявлен в четверг.

"Конец эпохи": Саудовская Аравия покинет гонку вооружений?

© AP Photo, Khalid Mohammed
Согласно прогнозам Международного валютного фонда, нефтяные доходы арабских стран Персидского залива должны были иссякнуть в 2034 году, но кризис из-за пандемии коронавируса ускорил этот процесс.

Россия ответила на условия НАТО по ДОН

NIDS/NATO Multimedia Library
Россия должна отменить «ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией», заявили в организации стран-членов Североатлантического альянса (НАТО).

"Вынужденная мера": Сократят ли в РФ пенсионный возраст

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.

Раскрыты детали массового убийства на Украине

Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
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В мире , Международный валютный фонд , Госдеп США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Reuters , США
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