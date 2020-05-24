107-летняя женщина вылечилась от коронавируса

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Иране от коронавируса вылечилась 107-летняя женщина, информирует агентство IRNA со ссылкой на медиков.

"Женщина из города Шазенд, госпитализированная в больницу аятоллы Хонсари в возрасте 107 лет, победила коронавирус", — приводятся слова пресс-секретаря университета медицинских наук в городе Арак Ясера Корбани.

Сообщается, что из-за возраста пациентка еще находится в больнице, но состояние женщины уже не вызывает опасений.

В Иране коронавирусом заразились 133 тысячи, выздоровели 104 тысячи, скончались 7,4 тысячи человек.