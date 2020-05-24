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Во Франции прихожанам разрешили посещать службы 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Во Франции прихожанам разрешили посещать службы
Фото: globallookpress.com
Власти Франции отменили введённый из-за коронавируса запрет на посещение прихожанами религиозных служб. Ограничения сняты для представителей всех общин страны.
Правило вступило в силу 23 мая, сразу после публикации соответствующего декрета в государственном вестнике Journal officiel.
По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, теперь службы в храмах будут постепенно возобновляться, а полностью запрет снимут 3 июня. Пока остались ограничения для религиозных центров по числу прихожан. Храмы, в которых правило будет нарушаться, снова закроют.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рейтинг непопулярного президента Франции Эммануэля Макрона поднялся до 55% в конце марта, когда Елисейский дворец анонсировал жёсткий карантин и передвижение по пропускам. Но к концу апреля, когда Париж задумался об отмене ограничений, действия главы республики одобряли только 39% опрошенных — от карантина французы быстро устали.
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В мире , Эммануэль Макрон , Франция
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