Во Франции прихожанам разрешили посещать службы 

Власти Франции отменили введённый из-за коронавируса запрет на посещение прихожанами религиозных служб. Ограничения сняты для представителей всех общин страны.

Правило вступило в силу 23 мая, сразу после публикации соответствующего декрета в государственном вестнике Journal officiel.

По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, теперь службы в храмах будут постепенно возобновляться, а полностью запрет снимут 3 июня. Пока остались ограничения для религиозных центров по числу прихожан. Храмы, в которых правило будет нарушаться, снова закроют.