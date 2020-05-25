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В США сравнили реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем 

Lenta.ru и ещё 50 20 минут назад
Реакцию Китая на коронавирус сравнили с Чернобылем
Фото: Joshua Roberts / Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил реакцию Китая на появление коронавируса с реагированием СССР на катастрофу в Чернобыле. Об этом пишет Politico.
По его словам, сокрытие эпидемии китайскими властями войдет в историю наряду с аналогичной реакцией советского руководство на произошедшее в Чернобыле. Он допустил, что через 10-15 лет телеканал HBO, выпустивший мини-сериал «Чернобыль», снимет подобную ленту о коронавирусе.
Отвечая на вопрос о том, скрывало ли информацию правительства или местные чиновники, О'Брайен заявил, что Вашингтон затрудняется ответить на этот вопрос, так как Пекин выгнал всех репортеров и не позволил работать следователям Центра по контролю и профилактике заболеваний.
«Неважно, были ли это местные чиновники или Коммунистическая партия Китая, это было прикрытие, и в конце концов мы докопаемся до сути», — подчеркнул он.
Советник главы государства добавил, что Китай выпустил вирус, «который уничтожил триллионы долларов в американском экономике», и Вашингтон теперь вынужден тратить средства на поддержку граждан.
«Мы хотим хороших отношений с Китаем и с китайским народом, но, к сожалению, мы видим только действия за действиями Коммунистической партии Китая, которые затрудняют это», — заключил О'Брайен.
В последнее время США во главе с президентом Дональдом Трампом неоднократно обвиняли Китай в искусственном создании коронавируса и в сокрытии важной информации о нем, что якобы и привело к распространению инфекции во многих странах.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.
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Комментарии
В мире , Азия , США , Ситуация в мире , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , ВОЗ
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