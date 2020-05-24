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Трамп поехал играть в гольф во время национальной изоляции 

Российская Газета и ещё 24 16 минут назад
Трамп поехал играть в гольф
Фото: Reuters
Как отмечает Reuters, американский президент явно пытается продемонстрировать то, что он контролирует ситуацию с коронавирусом в стране, а Соединенные Штаты постепенно возвращаются к нормальной жизни. Кортеж отвез американского лидера из Белого дома в Национальный гольф-клуб. На поле Трамп был в белой кепке, рубашке поло. А вот маски на лице политика не было.
В последний раз президент США играл в гольф 8 марта. Тогда он посетил свой клуб, расположенный в штате Флорида. В тот день он встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, у пресс-секретаря которого позже был выявлен коронавирус. Некоторые сотрудники Белого дома, которые контактировали с бразильским представителем, впоследствии были направлены на карантин, но у них SARS-CoV-2 не обнаружили.
Тем временем координатор целевой группы по коронавирусу Белого дома Дебора Биркс сказала на брифинге в администрации, что американцы в эти выходные, посвященные Дню памяти, должны "быть на улице, играть в гольф, играть в теннис с дезинфицированными мячами, ходить на пляж, но держаться на расстоянии двух метров друг от друга".
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Комментарии
В мире , США , Ситуация в мире , Reuters
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