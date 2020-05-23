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Эквадор частично возобновляет пассажирские перевозки 

ТАСС и ещё 2 30 минут назад
Эквадор частично возобновляет пассажирские перевозки
Фото: ТАСС
Эквадор с 1 июня частично восстановит коммерческие пассажирские авиаперевозки. Об этом сообщила в пятницу министр внутренних дел Мария Паола Ромо.
"На первом этапе можно будет разрешить только 30% от числа рейсов, которые в обычное время осуществлялись через каждый из аэропортов", — сказала она в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в Twitter правительства.
Ранее власти южноамериканской республики объявили, что обязательным условием для въезда в страну станет наличие справки об отсутствии коронавирусной инфекции с указанием результата ПЦР-теста, выданного не позднее 72 часов до прилета.
Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения коронавирусом 29 февраля. К настоящему моменту в стране зарегистрировано свыше 35 тыс. случаев инфицирования, более 3 тыс. человек умерли. Власти указывают, что еще около 2 тыс. смертей также могли быть вызваны последствиями коронавируса.
5 мая президент страны Ленин Морено продлил действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране 16 марта, еще на 30 дней. При этом некоторые меры были ослаблены. Так, в регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка, частично возобновилась работа коммерческих учреждений и общественного транспорта. В то же время по-прежнему запрещены общественные мероприятия, не работают школы, ограничено междугороднее сообщение.
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В мире , Эквадор
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